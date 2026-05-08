Ligue des Champions
PSG : «il a mis Harry Kane dans sa poche»
@Maxppp
Auteur d’un match exceptionnel face au Bayern Munich (1-1), Willian Pacho a été élu homme du match par notre rédaction, ainsi que par l’UEFA. Et chez les Rouge-et-Bleu, la prestation de l’Équatorien en Bavière en a impressionné plus d’un.
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« C’était un mur, il a mis Harry Kane dans sa poche », a indiqué un membre du club parisien à L’Équipe. Et le PSG comptera plus que jamais sur son défenseur le 30 mai prochain pour annihiler les offensives d’Arsenal.
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