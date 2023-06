Liverpool en passe de boucler une affaire à 70 millions d’euros !

La suite après cette publicité

Liverpool est sur tous les fronts. Après avoir officialisé l’arrivée du milieu de terrain argentin Alexis Mac Allister, en provenance de Brighton, les Reds seraient en passe de s’offrir une nouvelle recrue de choix pour leur entrejeu. Selon les dernières informations de The Athletic, les dirigeants du club de la Mersey sont, en effet, en négociations avancées pour le transfert du milieu offensif du RB Leipzig, Dominik Szoboszlai.

Lié au dernier troisième de Bundesliga jusqu’en juin 2026, l’international hongrois (32 sélections, 7 buts) s’offrirait ainsi un nouveau challenge après deux saisons et demie passées du côté de la Red Bull Arena. Arrivé du RB Salzbourg en janvier 2021, Szoboszlai apporterait ainsi aux Reds sa technique et une très grande polyvalence dans le cœur du jeu. Auteur de 10 buts et 13 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues, le natif de Székesfehérvár viendrait, par ailleurs, compenser les départs de James Milner (Brighton) et Naby Keita (Werder Brême).

Confiants dans ce dossier, les Reds seraient sur le point de trouver un accord avec leurs homologues allemands, alors que la clause libératoire du joueur, fixée à 70 millions d’euros, expire ce vendredi 30 juin. Le média anglais mentionne, toutefois, que le montant de l’opération restera forcément élevé au regard de la situation contractuelle du Hongrois de 22 ans. The Athletic précise également que la voie est libre pour Liverpool puisque Newcastle, un temps à l’affût, n’est plus dans la course.

Dans cette optique et pour confirmer la tendance positive, «Sky Sports» indique même, de son côté, que Szoboszlai a d’ores et déjà décidé de rejoindre les Reds. Une excellente nouvelle pour Jürgen Klopp, prêt à tout pour permettre aux siens de retrouver les sommets de Premier League et la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Parallèlement à ce dossier, Liverpool et Leipzig se sont également entendus sur le prêt du prometteur milieu offensif portugais Fabio Carvalho (20 ans) en Allemagne. En cas de départ de Dominik Szoboszlai, Marco Rose a donc, peut être, déjà trouvé son remplaçant…