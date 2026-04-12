Tottenham : gros coup dur pour Cristian Romero

Ce dimanche, lors de la rencontre de Premier League entre Sunderland et Tottenham (1-0), Cristian Romero a vécu un moment assez douloureux. En effet, le défenseur argentin, capitaine des Spurs, a dû céder sa place sur blessure en seconde période. Les images diffusées par les caméras ont rapidement montré le joueur de 27 ans en larmes, visiblement très touché, avec le visage caché dans ses mains.

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Celui-ci a quitté la pelouse à la 70e et a immédiatement inquiété le staff londonien. Or, ce coup dur, pourrait aussi perturber la sélection argentine. À quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, cette inquiétude arrive au pire moment pour le champion du monde 2022. L’Albiceleste devrait certainement suivre de près la gravité de la blessure (encore inconnue). Son rêve de disputer le Mondial nord-américain pourrait donc sérieusement être compromis…