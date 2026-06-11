La presse allemande annonce un accord quasi bouclé entre l’OL et le BvB pour Julien Duranville

Ce début de mercato est déjà animé à Lyon. Kaïl Boudache va bientôt s’engager libre depuis Nice, où il arrive en fin de contrat, et la piste menant à Mads Bidstrup est très bien partie pour se concrétiser à en croire les dernières informations à ce sujet. Hier, la signature définitive de Noham Kamara a été officialisée par le club après son prêt en seconde partie de saison en provenance du PSG. Il y aura forcément quelques départs pour alimenter l’enveloppe mercato et profiter des cotes élevées de certains éléments.

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Un impératif financier oblige même l’OL à boucler une vente importante avant le 30 juin. Le joueur tout désigné pour partir se nomme Afonso Moreira. Nous vous le révélions ces dernières heures, le Portugais est courtisé par le Bayer Leverkusen, qui est entré en négociations avec le club français pour un transfert. Arrivé dans la peau d’un inconnu pour 2 M€ en provenance du Sporting CP il y a un an, l’ailier a explosé cette saison et souhaite désormais passer à l’étape suivante en rejoignant le B04. L’OL a visiblement déjà bien avancé sur son remplaçant.

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Les négociations arrivent au stade final

Julien Duranville (20 ans) serait sur le point de rejoindre l’effectif de Paulo Fonseca, d’après les informations de Sky Sport en Allemagne. L’affaire semble si bien avancée que le média dévoile de nombreux détails. Le Belge afficherait son enthousiasme à l’idée de venir à Lyon et aurait déjà conclu un accord de principe avec les Gones. Avec le Borussia Dortmund, les négociations avancent à grands pas puisqu’un terrain d’entente a été trouvé autour d’un transfert à 8,5 M€, bonus inclus. C’est peu ou prou le prix d’achat du joueur auprès d’Anderlecht à l’été 2023.

Sauf que les objectifs atteints ont fait monter la note finale à 13 M€. Pour cela, le BvB souhaiterait encore glisser un pourcentage à la revente dans le deal avec l’OL, ou une clause de rachat prioritaire. La première idée semble privilégiée. Les deux directions arriveraient même au stade final des négociations pour un ailier gauche (comme Moreira) dont le talent n’est plus à prouver mais trop souvent handicapé par les blessures depuis sa signature dans la Ruhr (7 en deux ans et demi). Il a tout de même retrouvé un peu de continuité lors de son prêt à Bâle ces six derniers mois (17 matchs, 2 buts, 1 passe).