Toujours sans club ni sélection depuis son départ des Bleus à l’issue de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a créé l’événement samedi soir en apparaissant à la mi-temps du match de rugby France-Argentine dans une publicité décalée pour Burger King. Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce lundi, Julien Levilain, directeur de l’agence Buzzman à l’origine de ce coup marketing, a dévoilé les coulisses du projet et avoué avoir dû revoir sa copie initiale pour convaincre « DD » : le scénario d’origine se déroulait en effet dans une maison de retraite, un décor jugé « peut-être un peu trop loin pour lui » avant d’être remplacé par les cuisines du géant américain.

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Séduit par l’idée et conscient du bénéfice en termes d’image, le technicien de 58 ans a rapidement donné son accord, empochant au passage un cachet estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros. L’opération a même nécessité une clause contractuelle aussi insolite qu’indispensable à la crédibilité du scénario : Didier Deschamps a dû s’engager formellement à ne signer dans aucun club ni aucune fédération avant la diffusion, afin de préserver la surprise de son partenariat chez Burger King.