Tottenham ne va toucher aucun bonus sur le Ballon d’Or d’Harry Kane

Harry Kane a décroché le Ballon d’Or dimanche soir, faisant la fierté du Bayern Munich mais aussi de Tottenham. Le club londonien a d’ailleurs diffusé une vidéo retraçant son parcours de joueur après la cérémonie. L’Anglais y a passé l’essentiel de sa carrière (de 2011 à 2023) après y avoir été formé. Sous le maillot des Spurs, il a inscrit 280 buts en 435 matchs, jusqu’à son transfert en Bavière il y a un peu plus de 3 ans.

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Le Bayern Munich n’avait pas hésité à débourser 100 M€ pour s’offrir ses services et il n’y aura pas de bonus supplémentaire pour le Ballon d’Or. Selon les informations de Sky Sport en Allemagne, Tottenham n’a glissé aucune clause à ce sujet, estimant sans doute qu’il n’y avait pas la moindre chance que cela se produise. Tant pis pour eux. Bien sûr, les Spurs ont tout de même inclus d’autres bonus dans ce transfert.