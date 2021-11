Le PSG veut jouer un mauvais tour au Real Madrid pour Vinicius Jr

La suite après cette publicité

Dans quelques semaines, à partir du 1er janvier 2022 exactement, le Paris Saint-Germain va commencer à trembler. S'il n'a pas prolongé son contrat d'ici là, Kylian Mbappé sera en effet libre de négocier avec une autre écurie pour un futur transfert. Entre un départ libre ou encore une prolongation pour finalement s'en aller en 2023, les rumeurs se sont multipliées ces derniers mois sur l'avenir du champion du Monde français. Alors forcément, en cas de départ du numéro 7, le club de la capitale va devoir lui trouver un remplaçant. Et les dirigeants parisiens pourraient s'immiscer dans un dossier de l'autre côté des Pyrénées.

Comme l'avance le quotidien ABC en Espagne, le club de la capitale souhaite perturber le Real Madrid dans le dossier Vinicius Jr. auteur d'un début de saison 2021-2022 exceptionnel avec la Casa Blanca (18 matches, 10 buts, 7 passes décisives), l'ailier brésilien est en pleine discussion avec ses dirigeants pur une prolongation de contrat, alors que son bail actuel court déjà jusqu'en juin 2024. Le président Florentino Pérez et ses équipes lui proposent notamment de doubler son salaire avec un nouveau contrat de cinq ans. Et c'est là que le PSG intervient.

Un meilleur salaire à Paris pour Vinicius Jr ?

Selon les informations du média espagnol, les Parisiens veulent mettre la main sur l'international auriverde (9 sélections) en lui offrant un salaire annuel net de 17 millions d'euros, soit bien plus que ce qu'il pourrait toucher à Madrid après prolongation, et un bail un peu plus long de six ans. Malheureusement, comme l'explique encore ABC, le Real juge pour le moment intransférable son joueur de 21 ans, surtout après ses belles performances ces derniers mois. Mais encore une fois, le PSG a un atout de taille.

Ce n'est pas une nouveauté, la Casa Blanca rêve encore et toujours de Kylian Mbappé. La saison dernière, peu de temps avant le marché des transferts estival, une rumeur évoquait l'intégration de Vinicius Jr dans le transfert du champion du Monde 2018 vers la capitale espagnole. Finalement, rien ne s'est fait mais les dirigeants parisiens pourraient encore tenter le coup. Cependant, tout dépendra de l'évolution de la situation du numéro 7 parisien, qui laisse planer le doute sur son avenir alors que le mercato hivernal approche à grands pas.