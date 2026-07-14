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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Lacroix ne cache pas sa déception après le non-match des Bleus

Par Valentin Feuillette
1 min.
France 0-2 Espagne
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La désillusion est immense pour les Bleus. Battue 2-0 par une Espagne supérieure dans le jeu en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France voit son parcours s’arrêter aux portes de la finale malgré un tournoi jusque-là parfait. Rapidement menée après un penalty transformé par Mikel Oyarzabal, avant d’encaisser un second but signé Pedro Porro en seconde période, la sélection de Didier Deschamps n’a jamais réussi à renverser une Roja très solide collectivement. Entré dès la demi-heure de jeu à la suite de la blessure de William Saliba, Maxence Lacroix a livré son analyse de cette élimination douloureuse au coup de sifflet final.

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« Beaucoup de déception. On était proche du but. On a joué contre une belle équipe d’Espagne. On part la tête haute avec ce qu’on a proposé au cours de cette aventure. Avec le potentiel et les joueurs qu’on a, on croyait aller plus loin. C’est assez difficile de répondre à chaud. On aurait dû faire mieux sur certaines phases. On a loupé le dernier geste. Défensivement aussi on devait être plus costauds. Cela va nous aider à relever la tête. Chacun a son game plan et chacun fait avec ce qu’il a. Ils ont bien préparé le match. Ils ont gagné, c’est comme ça. »

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