Real Madrid : la franche mise au point de Kylian Mbappé sur la fin de saison

De retour après avoir raté plusieurs matches à cause d’une entorse au genou, Kylian Mbappé est scruté de très près ces dernières semaines. Alors que son état physique interroge avant une fin de saison haletante avec le Real Madrid et une Coupe du monde dans 3 mois, le Bondynois fait face à un dilemme entre se reposer ou enchaîner pour donner un maximum de chances au Real Madrid de remporter des titres d’ici la fin de saison. Et après avoir assuré qu’il était à 100% ce lundi lors d’une keynote avec son nouveau partenaire Alan, l’ancien du PSG a encore expliqué au média espagnol AS qu’il ne souhaitait rien sacrifier pour la fin de saison :

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«Il n’y a pas de débat . J’ai vu que l’on parlait beaucoup de la Coupe du Monde. J’en ai disputé deux. J’en ai gagné une et atteint la finale de l’autre. Comment me suis-je préparé pour les Coupes du Monde ? En jouant tous les matchs avec mon club. Pour moi, c’est clair comme de l’eau de roche : je veux jouer tous les matchs du Real Madrid. Je ne vais rien changer à ma préparation. Je pourrais dire : "Je rentre chez moi et je ne joue pas", mais ce serait absurde. Je me suis préparé pour les deux dernières Coupes du monde de la meilleure façon possible : jouer, marquer des buts, gagner des titres et me battre jusqu’à la dernière minute pour mon club. Cette année, je ferai de même pour arriver au sommet de ma forme. J’espère remporter le titre à nouveau.» Voilà qui est dit.