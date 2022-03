Chelsea demande au gouvernement britannique de lever certaines sanctions

Selon le Telegraph, après la mise au ban de son président Roman Abramovich, Chelsea a demandé samedi au gouvernement britannique de lever les interdictions de signer et de prolonger les contrats. Les sanctions infligées aux Blues ont interdit au club d’acheter, de vendre, de prêter des joueurs ou d’offrir des prolongations à ses joueurs. Le club londonien craint de ne plus avoir de joueur à vocation défensif l’année prochaine avec puisque César Azpilicueta, Antonio Rudiger, et Andreas Christensen voient tous leurs contrats expirer en juin prochain.

La direction de Chelsea a également présenté une liste détaillée des changements qu’elle souhaite apporter au permis délivré par le gouvernement pour lui permettre de fonctionner « aussi normalement que possible » et a demandé la suppression de l’interdiction de vendre des billets, car le club besoin de revenus pour couvrir ses coûts dans un contexte de fortes pertes. Les Blues actuellement 3e de Premier League, vivent des moments difficiles en coulisse dans le contexte d’une vente rapide du club, le média anglais a d'ailleurs annoncé que le promoteur immobilier Jonathan Goldstein serait le troisième membre du consortium qui est en pole position pour racheter Chelsea.