Crystal Palace : les premiers mots de Pierre Sage

Après seulement une saison passée aux commandes des Sang-et-Or, Pierre Sage a décidé de quitter le RC Lens. Il rebondit en Angleterre, du côté de Crystal Palace. «Crystal Palace Football Club est ravi de confirmer la nomination de Pierre Sage au poste d’entraîneur. Élu entraîneur de l’année de Ligue 1 la saison dernière et vainqueur de la Coupe de France, Sage a signé un contrat de trois ans pour diriger les Aigles, sous réserve de la confirmation de son visa», indiquait le club de Premier League. Et dans la foulée, le manager de 47 ans s’est exprimé après son arrivée à Londres.

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«C’est formidable d’être ici à Crystal Palace. Je suis enthousiasmé par l’histoire du club et par ses récentes performances. Oliver Glasner a accompli des choses extraordinaires, et je dois maintenant faire de même. C’est pourquoi nous sommes venus ici avec beaucoup d’ambition. La dynamique ici est vraiment positive, et nous partageons cet état d’esprit. Nous avons gagné l’année dernière et nous voulons continuer sur cette lancée, dans un nouveau club, un nouveau projet, mais avec une mentalité de gagnants. Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour pour l’équipe, pour le club, pour les gens, et surtout pour les supporters, car quand on aime un club en Angleterre, c’est pour toute une vie. Nous voulons donner aux supporters ce qu’ils désirent. Nous voulons les faire sourire, les rendre fiers de l’équipe et du club – alors nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour vous, et nous sommes unis», a-t-il expliqué sur le site officiel des Eagles.