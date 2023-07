Le Bayern Munich ne lâche pas Kyle Walker

La suite après cette publicité

Rares sont les joueurs qui ont le choix entre Manchester City et le Bayern Munich durant leur carrière. Kyle Walker en fait partie. À un an de la fin de son contrat avec les Cityzens et après un triplé retentissant, le latéral droit anglais pourrait bien être tenté par un départ en Allemagne. Thomas Tuchel, aux manettes du club allemand depuis plusieurs mois, insiste sur son envie de voir l’ancien des Spurs rejoindre Munich.

La balle est dans le camp du joueur. Plus tout jeune (33 ans), Kyle Walker doit faire le bon choix et l’opportunité d’un départ au Bayern Munich ne se représentera peut-être plus. Selon Sky Germany, le natif de Sheffield n’a toujours pas décidé de sa prochaine destination. Le média allemand affirme cependant que les Bavarois sont chauds bouillants à l’idée d’accueillir le Three Lion pour faire de lui le nouveau titulaire au poste de latéral droit. À l’heure actuelle, Benjamin Pavard est sur le départ là où Noussair Mazraoui est vu comme un remplaçant. Kyle Walker va devoir faire vite, le Bayern n’augmentera pas son offre de 15 M€ envoyée à Manchester City et espère connaître la décision du joueur dans les prochains jours.

