Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille de la réception du Levski Sofia pour la cinquième journée de Ligue Europa, Pierre-Emile Højbjerg s’est exprimé sur la place des jeunes joueurs au sein de l’effectif marseillais. Alors que les nombreux départs ont réduit la profondeur de l’effectif olympien, l’international danois estime que cette situation représente une véritable opportunité pour les jeunes talents du club. « Comme tout le monde peut le voir, beaucoup de joueurs sont partis, beaucoup de postes n’ont pas été pourvus, donc l’effectif est plus petit. Je trouve que c’est une chance et un moment exceptionnel pour les jeunes de l’OM. Ils ont beaucoup de chances, il faut qu’ils profitent de ça », a déclaré le milieu de terrain marseillais.

La suite après cette publicité

Pierre-Emile Højbjerg a toutefois tenu à rappeler les exigences qui accompagnent cette opportunité, insistant notamment sur l’importance du comportement et de l’investissement au quotidien. « Il faut savoir qu’il y a une responsabilité : tu dois montrer tous les jours que tu as faim, que tu as la bonne attitude. De mon côté, je crois beaucoup au comportement. On est tous différents, on a tous nos forces et nos défauts, mais je crois au comportement », a poursuivi le Danois. Un message adressé à la jeune garde olympienne dans un contexte sportif délicat pour Marseille sur la scène européenne. Avec une seule victoire en quatre rencontres de Ligue Europa, le club phocéen occupe actuellement la 31e place de la phase de ligue et devra réagir face à la formation bulgare.