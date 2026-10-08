Mercato : le PSG ne lâche pas la pépite Luis Pacheco

Depuis quelques années maintenant, Palmeiras est devenu une usine à cracks vendus à prix d’or. Estêvão (vendu 61,5 M€ à Chelsea), Endrick (vendu 60 M€ au Real Madrid), Allan (vendu 40 M€ à Manchester City), Vitor Reis (vendu 35 M€ à Manchester City), Gabriel Jesus (vendu 32 M€ à Manchester City) ou encore Richard Rios (vendu 30 M€ à Benfica) sont les exemples les plus marquants de ces pépites formées et envoyées en Europe très jeunes. Et cette tendance n’est pas près de s’arrêter. L’ailier gauche de 16 ans Eduardo Conceição est aujourd’hui considéré comme l’une des plus grosses pépites du Verdão, mais il n’est pas le seul.

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Un milieu défensif prometteur

À 18 ans, Luis Pacheco commence, lui aussi, à faire parler de lui. Milieu défensif droitier de 1,80m, le natif de Lajeado a découvert la Série A brésilienne en 2025. Tout juste propulsé au sein de l’équipe première entraînée par le Portugais Abel Ferreira, Pacheco compte 6 apparitions (105 minutes) en première division, dont la dernière contre São Paulo le 12 septembre dernier (23 minutes de jeu). International auriverde, il a participé et terminé quatrième de la Coupe du Monde U17 2025 organisée au Qatar, avant d’être intégré cette année à la sélection U20. Avec Palmeiras, il alterne toujours entre les matches avec l’équipe U20 et le groupe professionnel. Un plan de développement qui convient au principal intéressé.

« Abel a joué un rôle très important dans ce processus. C’est un entraîneur qui donne leur chance aux jeunes et qui s’efforce de les encadrer au mieux. Le fait d’être au quotidien avec lui et avec tout le staff est un immense apprentissage pour moi. La relation est très bonne. Tant le staff que les joueurs m’ont très bien accueilli et s’efforcent d’aider beaucoup les plus jeunes. Tout le groupe apporte un grand soutien. Les plus expérimentés cherchent à discuter, à conseiller et à rassurer ceux qui arrivent. Cela facilite grandement l’adaptation et nous permet de nous sentir plus à l’aise au quotidien. Je suis arrivé très jeune et, depuis lors, je suis tout ce processus de formation au sein du club. Je suis très reconnaissant envers Palmeiras pour tout ce qu’il m’apporte, à moi et à ma carrière », a-t-il confié à Itatiaia, média partenaire de CNN Brésil, avant d’évoquer ses ambitions.

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Palmeiras le retient… pour le moment

« Chaque joueur a des rêves et des objectifs pour sa carrière, mais aujourd’hui, je me concentre entièrement sur Palmeiras. Je veux continuer à progresser, à gagner ma place et à aider le club. Ce qui arrivera à l’avenir sera le résultat du travail que j’accomplis aujourd’hui. Je suis très heureux de l’affection que me témoignent les supporters et j’essaie d’en tirer une source de motivation. Mais j’essaie de garder les pieds sur terre et de me concentrer sur mon travail. Je sais que chaque chose a son moment et je veux être prêt lorsque les opportunités se présenteront. Bien sûr, porter le maillot de la Seleção est un rêve. Mais je sais qu’il y a un chemin à parcourir pour y arriver et j’essaie de ne pas brûler les étapes. Mon objectif est de continuer à travailler et à progresser au Palmeiras. Si un jour cette opportunité se présente, j’en serai très heureux et prêt à en profiter. » Prometteur, Pacheco serait un élément sur lequel Abel Ferreira fonderait beaucoup d’espoir. Et sans surprise, plusieurs clubs sont déjà sur le coup. Terra affirme que le Paris Saint-Germain et le Shakhtar Donetsk suivent le joueur de très près.

Les Rouge et Bleu ont déjà fait du Brésil un terrain de chasse aux talents (Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo), avec plus ou moins de réussite, et leur intérêt pour Pacheco ne serait pas nouveau. De son côté, la formation ukrainienne est une véritable spécialiste du recrutement de jeunes Brésiliens. Elle en compte d’ailleurs pas moins de 15 dans son effectif actuel (Luca Meirelles, Kauã Elias, Bruninho, Lucas Ferreira, Pedrinho, Gabriel Carvalho, Alisson, Ryan Roberto, Eguinaldo, Newerton, Isaque, Marlon Gomes, Vinicius Tobias, Pedro Henrique, Marlon). Le mois dernier, le coordinateur des équipes de jeunes de Palmeiras, João Paulo Sampaio, avait confirmé que le Verdão avait été sollicité, sans nommer les courtisans. « Le mercato est terminé, du moins pour les principaux transferts, mais Palmeiras a reçu des offres qu’il a refusées. Ceux dont vous parlez déjà : Luis Pacheco, Benedetti… Il y en a quelques-uns pour lesquels des offres sont parvenues, mais Palmeiras estime que ce n’est pas le bon moment. » Et si cet intérêt se confirme lors des prochains mercatos, tout porte à croire que la formation pauliste fera encore une bonne affaire, car Luis Pacheco est sous contrat jusqu’en décembre 2029 et dispose d’une clause libératoire fixée à 100 M€.