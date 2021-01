Olivier Giroud et son avenir à Chelsea

À quelques mois de l'Euro 2021, Olivier Giroud est plus que jamais en forme ! Bien que souvent remplaçant à Chelsea, l'attaquant français accumule les buts cette saison, au point d'être le meilleur buteur des Blues (9 réalisations en 15 matchs toutes compétitions confondues) devant la recrue estivale Timo Werner et le Baby Blues Tammy Abraham. À chaque mercato depuis son arrivée à Chelsea à l'hiver 2018, on imagine un possible départ pour grappiller un peu plus de temps de jeu. 4 ans après son coup du scorpion du 1er janvier avec Arsenal, il est interviewé aujourd'hui par Sky Sports à l'approche du mercato hivernal. Le natif de Chambéry a laissé entendre qu'il pourrait rester à Londres encore un peu. "Nous verrons ce qui se passera dans les prochains mois, mais je veux juste garder la même efficacité. Je veux vraiment le meilleur pour cette équipe et je crois vraiment que nous avons une grande chance de gagner quelque chose."

La suite après cette publicité

Dans le viseur de nombreuses écuries européennes, l'international tricolore pourrait donc terminer la saison sous les ordres de Frank Lampard. À 34 ans, l'objectif est clair pour Giroud, disputer l'Euro cet été. Dans un entretien accordé à l'Équipe le mois dernier, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a été questionné sur l'avenir d'Olivier Giroud avec la sélection. "Je ne suis pas là pour le conseiller. Je lui ai juste donné mon avis (...) Aujourd'hui, je ne me pose pas la question par rapport à tout ce qu'il fait, même si je ne peux pas lui donner de garantie." Au vu de ses récentes prestations avec l'Équipe de France et Chelsea, et au regard de sa relation avec Didier Deschamps, il semblerait tout de même surprenant qu'il ne fasse pas parti du groupe de l'Équipe de France cet été.