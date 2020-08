Neeskens Kebano prolonge à Fulham

Il était arrivé chez les Cottagers en 2016, depuis le Racing Genk. Neeskens Kebano, 28 ans, a connu la montée en Premier League en 2018 et la descente l'année suivante. De retour dans l'élite du football anglais, l'international congolais (21 sélections, 5 buts) formé au PSG (2006-2012) a prolongé l'aventure à Fulham ! En très grande forme, le natif de Montereau a inscrit ses trois buts de la saison lors des deux dernières journées de Championship et permis aux Cottagers d'accrocher les barrages d'accession en Premier League sur le fil (remportés face à Brentford).

C'est le président du club de l'ouest londonien, Tony Khan qui a annoncé la nouvelle. «Je suis heureux d'annoncer que Fulham a convenu d'une prolongation de contrat avec Neeskens Kebano ! Félicitations à Neeskens, je suis heureux pour lui, et nous tous au Club sommes très reconnaissants pour sa contribution à notre retour en Premier League ! Allez Fulham !» L'ailier est désormais lié à Fulham jusqu'à la fin de la saison 2021/22, le club ayant la possibilité de prolonger d'une année supplémentaire.

I’m glad to announce that @FulhamFC has agreed on a contract extension with @Neeskens_Kebano! Congratulations to Neeskens, I’m happy for him, + all of us at the Club are so grateful for his contributions to our return to the Premier League! Come on Fulham! https://t.co/iAPiE9MKVX