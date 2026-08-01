Juventus : le PSG a une nette longueur d’avance dans le dossier Suzuki

Pas satisfaite des performances de Michele Di Gregorio, la Juventus pense à changer de gardien. Récemment, la presse italienne annonçait un vif intérêt du club turinois pour le gardien de Parme, Zion Suzuki (23 ans), également ciblé par le Paris Saint-Germain. Toutefois, la concurrence parisienne semble faire pencher la balance vers un possible départ en France. Selon le journaliste de Sky Italia, Gianluca Di Marzio, la Juventus pense à Guglielmo Vicario, en cas d’échec dans le dossier Suzuki.

La suite après cette publicité

En effet, le coût élevé de l’opération freine les dirigeants turinois. Vicario, de son côté, représenterait une option moins couteuse pour les Bianconeri, lui qui est estimé à 18 millions d’euros sur Transfermarkt, tandis que Zion Suzuki est valorisé à 38 millions d’euros.