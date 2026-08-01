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Serie A

Juventus : le PSG a une nette longueur d’avance dans le dossier Suzuki

Par Kevin Massampu
1 min.
Zion Suzuki @Maxppp

Pas satisfaite des performances de Michele Di Gregorio, la Juventus pense à changer de gardien. Récemment, la presse italienne annonçait un vif intérêt du club turinois pour le gardien de Parme, Zion Suzuki (23 ans), également ciblé par le Paris Saint-Germain. Toutefois, la concurrence parisienne semble faire pencher la balance vers un possible départ en France. Selon le journaliste de Sky Italia, Gianluca Di Marzio, la Juventus pense à Guglielmo Vicario, en cas d’échec dans le dossier Suzuki.

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En effet, le coût élevé de l’opération freine les dirigeants turinois. Vicario, de son côté, représenterait une option moins couteuse pour les Bianconeri, lui qui est estimé à 18 millions d’euros sur Transfermarkt, tandis que Zion Suzuki est valorisé à 38 millions d’euros.

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