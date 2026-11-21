Roberto De Zerbi, aujourd’hui sur le banc de Tottenham, est revenu sur les coulisses de son expérience à l’Olympique de Marseille, pointant du doigt les tensions entre Pablo Longoria et Medhi Benatia. Dans un entretien accordé au Canal Football Club et diffusé ce dimanche soir, l’ancien entraîneur marseillais a notamment affirmé que les deux dirigeants, pourtant à l’origine de son arrivée, ne se sont plus parlé pendant trois mois. Une situation qui a directement compliqué son quotidien sur le banc olympien.

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«J’avais été choisi par le duo Benatia - Longoria, mais tous les deux ne se sont pas parlé pendant trois mois. Et moi, j’étais l’entraîneur au milieu de tout ça… Ce n’était pas juste que l’entraîneur se retrouve seul au milieu de tout ça, parce que de nombreuses fois j’ai été le bouc émissaire pour tout le monde», a confié le technicien italien, qui estime avoir payé les conséquences de ce conflit interne. Ambiance.