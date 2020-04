PSG : l'offre de Leonardo pour arracher Alex Telles au FC Porto

Ce n'est plus un secret, le Paris Saint-Germain est en quête de renfort pour le côté gauche de sa défense, cet été. Ce, même si l'on ignore encore de quoi sera fait l'avenir de Layvin Kurzawa (27 ans), dont le contrat dans la capitale arrive à expiration en juin. Pour faire de la concurrence à Juan Bernat (27 ans), Leonardo et son staff ont jeté leur dévolu sur Alex Telles (27 ans). Le Brésilien est très bien parti pour rejoindre Paris.

Ces derniers jours, ont été évoquées des négociations avancées entre le club parisien et le FC Porto, avec un montant de transfert situé entre 20 et 25 millions d'euros pour le joueur dont le contrat expire en 2021. Si le nom d'un autre Brésilien, Marcelo (Real Madrid, 31 ans), est venu ralentir les opérations - croit-on - A Bola révèle aujourd'hui que le PSG, par l'intermédiaire de son directeur sportif, a définitivement validé la piste menant à Alex Telles.

Selon le média portugais, le Paris Saint-Germain a mis une première offre de 22 millions d'euros sur la table des négociations. Un chiffre dans les clous des estimations initiales, que le FC Porto aura certainement du mal à négocier. En effet, au terme de cette saison, il ne restera plus qu'un an de contrat au natif de Caxias do Sul en terres portugaises et la prochaine fenêtre de transferts sera la dernière occasion pour les Dragoes de faire une bonne affaire avec leur joueur.