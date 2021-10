PSG-Angers : Mauricio Pochettino s'exprime sur l'arbitrage

Après la fin de match houleuse au Parc des Princes et le penalty accordé au Paris Saint-Germain, qui a provoqué la colère d'Angers, Mauricio Pochettino a tenu à répondre sur l'arbitrage de la rencontre et notamment après le penalty transformé par Kylian Mbappé. Le technicien argentin a avoué qu'il s'agissait d'un fait de jeu difficile à juger.

«C’est très difficile, ce n’est pas facile, d’ici, ce n’est pas facile de voir, je ne sais pas, c’est la VAR. Parfois, c’est pour nous, des fois, c’est contre nous, je comprends que les adversaires se plaignent, mais c’est comme ça. Je pense que c’est important d’avoir cet outil pour clarifier ces situations, mais je pense que ce n’est pas facile pour les arbitres. Parfois on doit leur faire confiance et c’est compliqué, on aurait préféré gagner autrement, mais en réalité ce n’est pas facile pour les arbitres», a-t-il expliqué sur Prime Vidéo.

