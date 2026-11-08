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Liga

Barça : le groupe pour le choc contre l’Atlético avec plusieurs retours

Par Allan Brevi
1 min.
Hansi Flick @Maxppp
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Alors que le Real Madrid est temporairement revenu à hauteur du FC Barcelone en tête de la Liga suite à sa victoire face à Valence (0-3), la pression a changé de camp. Ce dimanche soir, les Catalans n’ont pas le droit à l’erreur lors du choc très attendu contre l’Atlético de Madrid s’ils veulent reprendre seuls les commandes du championnat. Conscients de l’enjeu et de la réponse à apporter au rival madrilène, Hansi Flick a tranché en arrêtant un groupe marqué par des choix forts et, surtout, par d’excellentes nouvelles venues de l’infirmerie.

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Pour ce duel au sommet, le technicien allemand enregistre en effet les retours précieux d’Eric García et d’Andreas Christensen, tous deux rétablis et aptes à tenir leur rang. Un bol d’air indispensable pour le secteur défensif blaugrana, qui offre plusieurs options tactiques au staff, hésitant encore pour le couloir droit entre Eric García et le jeune Brian Fariñas. Privé de Rodri au milieu de terrain, le Barça s’en remettra à un duel entre Frenkie de Jong et Marc Bernal pour assurer l’équilibre dans l’entrejeu, tandis que la présence du prometteur Ebrima Tunkara vient compléter une liste bien armée pour tenter d’assommer les Colchoneros. De son côté, Jules Koundé est toujours forfait.

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