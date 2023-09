EdF : les propos d’Antoine Griezmann envers l’Allemagne

Ce mardi, l’équipe de France, finaliste de la dernière Coupe du monde et dans une belle forme actuellement, affronte une Allemagne en crise. Alors que Rudi Völler assurera l’intérim demain soir (20h45) suite au limogeage de Hansi Flick, la Mannschaft avance avec très peu de certitudes. Pourtant, lors de la demi-finale de l’Euro 2016, la rencontre était bien plus équitable sur le papier mais les Bleus avaient finalement battus leur bête noire grâce à un grand Antoine Griezmann, auteur d’un doublé ce soir-là (3-1).

La suite après cette publicité

Pour le joueur de l’Atlético Madrid, cette rencontre a une place spéciale dans son cœur. Le natif de Mâcon a également fait un point sur la situation compliquée que traverse la sélection d’outre-Rhin : «C’est mon premier plus beau souvenir en sélection, quand on se qualifie pour la finale de l’Euro 2016 au Vélodrome. Il y a un peu cette rivalité historique, de l’envie et c’est des matches que tu rêvais de jouer plus jeune devant la télévision. Je suis surpris de leurs performances, ils ont de très grands joueurs. On a appris pour le sélectionneur, ils ont les joueurs pour faire briller le football allemand. J’adore Florian Wirtz par exemple, Josuha Kimmich, Leroy Sané.»