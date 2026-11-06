RC Lens : les supporters publient un communiqué incendiaire

La colère gronde à Lens après l’humiliation subie face à Côme (1-9), mercredi à Bollaert en Ligue des champions. Profondément marquées par cette déroute historique, plusieurs associations de supporters du RC Lens ont publié un communiqué virulent pour dénoncer l’attitude des joueurs et réclamer des changements immédiats. « Vous avez transgressé le code d’honneur du Racing », lancent-elles d’entrée, avant de poursuivre : « Suite aux comportements irresponsables dont les joueurs ont fait preuve à domicile, les associations de supporters informent ce jour le RC Lens que des choses doivent vivement changer, et vite. » Les groupes sang et or vont même jusqu’à accuser les joueurs d’avoir volontairement renoncé à défendre les couleurs du club. « À Bollaert, dans le vestiaire, une décision collective et concertée avait été prise en amont de la rencontre de ne pas honorer le blason du club sur la pelouse », affirment-ils, sans apporter d’éléments permettant d’étayer cette accusation. Pour les supporters, cette débâcle dépasse largement le cadre d’une simple contre-performance sportive. « Cette défaite n’est pas qu’une défaite, mais elle fait entrer le Racing pour des années, des décennies, dans l’histoire de la Ligue des Champions. Chaque année nous entendrons que la plus lourde défaite est celle de notre club de cœur », déplorent-ils. Avant de conclure sur la gravité de la situation : « Une ligne rouge a été franchie. »

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Face à ce qu’elles considèrent comme « la pire humiliation jamais subie » sur le plan symbolique, les associations de supporters ne comptent pas en rester là. Elles annoncent se concerter pour déterminer les actions à mener dans les prochains jours, notamment avant la réception de l’Olympique de Marseille dimanche. « Cette décision poursuit un double objectif : sanctionner et prévenir », expliquent-elles, estimant que « l’attitude des joueurs sur ce match et de certains dirigeants depuis quelque temps sont d’une extrême gravité ». Les groupes lensois redoutent de revivre une soirée similaire face aux Marseillais. « Il est aujourd’hui impossible d’écarter le risque de voir se reproduire contre Marseille des comportements semblables à ceux qui ont conduit à cette situation », préviennent-ils. Si les associations rappellent leur préférence pour des sanctions individuelles, elles jugent que « la gravité des faits ainsi que le caractère collectif et organisé des agissements constatés imposent une réponse à la hauteur des événements ». Leur avertissement est sans équivoque : « L’accès au terrain ne peut s’effectuer sans honneur et sans fierté. » Elles assurent également que des actions seront systématiquement engagées si de tels épisodes se reproduisent, tout en appelant les dirigeants à « faire respecter l’Histoire du club et la préservation de notre modèle de football populaire ». Un message ferme destiné à défendre l’identité du Racing, que ses supporters estiment profondément bafouée après cette soirée cauchemardesque.