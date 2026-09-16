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Bordeaux a appelé Vladimir Petkovic

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Vladimir Petkovic entraîneur des Girondins de Bordeaux @Maxppp

Que les supporters bordelais se rassurent, il ne s’agit pas de voir l’ancien sélectionneur de l’Algérie revenir sur le banc girondin. Selon L’Équipe, Park Bench, qui n’a pas abandonné son projet de rachat des Girondins, cherche depuis une dizaine de jours à réduire les contraintes liées au plan de continuation du club. Parmi les dossiers chauds à gérer figure notamment le contentieux aux Prud’hommes avec Vladimir Petkovic et son adjoint Antonio Manicone, les deux hommes ayant été licenciés en février 2022

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Et le dossier est particulièrement sensible pour les Girondins puisque l’ancien entraîneur et son adjoint réclament pas moins de 15 M€ d’indemnités. Déboutés en première instance le 29 novembre 2024, Petkovic et Manicone ont fait appel en janvier 2025. Afin d’éteindre ce risque et de faciliter son projet de reprise, Park Bench aurait donc appelé l’ancien sélectionneur pour lui proposer une transaction et tenter de régler définitivement ce contentieux.

Pub. le - MAJ le
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