Manchester City ne sait plus quoi faire avec Rodri

Quand reverra-t-on la meilleure version de Rodri ? Ballon d’Or 2024, le milieu de terrain espagnol était enfin revenu d’une longue rupture des ligaments croisés en début de saison. Mais après avoir réalisé des retours prometteurs, il n’était pas complètement remis de sa blessure au genou et avait déjà manqué deux rencontres en septembre dernier. Face à Brentford, l’international espagnol a dû quitter le terrain en boitant après une nouvelle blessure à la cuisse et a été remplacé par Nico Gonzalez après 20 minutes de jeu.

La suite après cette publicité

Forfait pour le rassemblement avec l’Espagne, le joueur de 29 ans s’est pourtant montré optimiste pour un retour rapide sur les terrains. «Je vais bien. J’espère être disponible dans deux semaines pour le match contre Everton», a-t-il expliqué en zone mixte, lui qui n’est pas encore remis à 100% : «aujourd’hui à l’entraînement, Rodri m’a dit: 'Je ne peux pas jouer. J’ai très mal au genou, je ne peux pas jouer», assurait Pep Guardiola avant la rencontre à Monaco (2-2).

La suite après cette publicité

Rodri incertain jusqu’à la saison prochaine ?

Les rechutes et les nouveaux pépins physiques s’enchaînent ainsi pour l’Espagnol et son entraîneur a assuré qu’il fallait attendre avant qu’il retrouve son meilleur niveau. «Rodri ne peut pas jouer 90 minutes dans de nombreux matchs, et González a été très, très bon contre Burnley et il progresse. Rodri ne peut pas jouer beaucoup. Il a fait un effort énorme la semaine où nous avons joué contre Manchester United, Naples et Arsenal, mais je dois protéger mes joueurs. Regardez ce qui est arrivé à Carvajal au Real Madrid et à d’autres joueurs qui ne cessent de rechuter», a expliqué Guardiola.

Car si Pep Guardiola sait qu’il ne pourra pas compter pleinement sur Rodri cette saison, il espère le gérer au mieux jusqu’à l’an prochain. «J’ai dit à Rodri que ce n’était pas une histoire de six ou sept mois. Ce n’est pas : "Je reviens, je joue et je redeviens le Rodri d’avant". Non ! Le vrai Rodri, on le verra à la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et dès la saison prochaine, il sera à son meilleur niveau», a-t-il ajouté. Contre Brentford, Rodri n’a disputé que son 15e match avec City depuis fin 2023/24.