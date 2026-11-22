Le Paris FC poursuit son excellent début de saison. Vainqueur d’Angers avec autorité (4-0), ce dimanche, lors de la 11e journée de Ligue 1, le club de la capitale a signé une nouvelle démonstration qui lui permet de grimper à la deuxième place du classement. Une position flatteuse qui confirme les ambitions grandissantes du club parisien, même si Liam Rosenior préfère garder les pieds sur terre. L’entraîneur parisien a notamment été interrogé sur les performances de son équipe et sa volonté de ne pas s’enflammer face à ce classement.

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«Je ne cherche pas à me cacher. Je suis très satisfait de la position actuelle de l’équipe au classement. Mais, que ce soit dans le football ou dans la vie, il ne faut pas s’emballer. Nous devons rester concentrés sur chaque match. Rien n’est jamais acquis. Nous n’en sommes qu’à 11 journées. Ce qui compte, ce sont nos prestations et les points que nous engrangeons. Le classement ne prendra toute sa signification qu’après la 34e journée. Nous devons garder les pieds sur terre et continuer à travailler dur. Un nouveau match très difficile nous attend vendredi à Brest. Le Paris Saint-Germain est probablement la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle. Nous avons beaucoup de respect pour ce qu’ils accomplissent et pour ce qu’ils représentent. Nous avons trois rencontres importantes à disputer avant même de commencer à penser au PSG», a-t-il déclaré. Piano piano donc.