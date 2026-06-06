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Real Madrid : le président du Borussia Dortmund balance sur Erling Haaland

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Hans-Joachim Watzke, le patron du BvB @Maxppp

Depuis plusieurs jours, Enrique Riquelme et Florentino Perez font des promesses d’arrivées ronflantes avant les élections à la présidence du Real Madrid. En ce sens, le premier cité avait annoncé une éventuelle arrivée à Madrid d’Erling Haaland en cas d’élection. Ce samedi, le président du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a jeté un pavé dans la mare en confirmant l’attirance de l’attaquant de City pour la Casa Blanca au micro d’AS : « je sais très bien ce qu’il pense, et je peux dire qu’il admire le Real Madrid et aimerait y jouer à l’avenir, mais la saison prochaine, il continuera à jouer pour Manchester City. Sans aucun doute. »

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Watzke a d’ailleurs précisé le timing de ce futur transfert, tout en rappelant qu’aucun accord n’était signé : « il adore le Real Madrid et il ne s’en cache pas. Je pense qu’il y jouera d’ici deux ou trois ans, mais pas si tôt. Il ne s’est engagé envers aucun club, comme l’a dit son père. » Une sortie limpide qui programme déjà l’arrivée du cyborg norvégien à Madrid d’ici à quelques saisons.

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