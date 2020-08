La folle proposition d'Arsenal pour pousser Aubameyang à prolonger, rien ne va plus entre l’Inter et Antonio Conte

La suite après cette publicité

Arsenal veut tout faire pour garder Aubameyang

En Angleterre, le héros de la finale de la FA Cup fait encore les gros titres de la presse. Après avoir salué sa prestation de samedi où il a marqué un doublé, Arsenal veut maintenant gâter Pierre-Emerick Aubameyang ! Et selon le Daily Star, les Gunners sont prêts à mettre la main à la poche pour conserver le Gabonais qui entretient le flou concernant son avenir. Le club londonien est prêt à lui proposer un salaire proche de 280 000 € par semaine (soit 1,120 M€/mois) s'il prolonge ! Une sacrée somme qui pourrait faire réfléchir celui qui a offert la 14e Cup de son histoire à Arsenal. Une information que partage le Daily Mirror qui précise de son côté que Mikel Arteta, son entraîneur, pourrait jouer un rôle majeur dans la prolongation de l'attaquant. En effet, le coach espagnol a lancé un défi à son joueur : «reste et deviens une légende d'Arsenal !» La balle est dans le camp d'Aubameyang désormais.

C'est le crise à l'Inter !

En Italie, le coup de gueule d'Antonio Conte, samedi soir, fait encore beaucoup réagir. Ce matin, La Gazzetta dello Sport lui consacre sa couverture avec ce titre : «Ça suffit maintenant Conte !». Le torchon brûle entre les dirigeants de l'Inter et l’entraîneur italien. Il existe une possibilité pour que le coach claque la porte en fin de saison. En cas de départ de Conte, les dirigeants milanais penseraient à Massimiliano Allegri, libre de tout contrat depuis un an et son départ de la Juve. Selon le journal au papier rose, la Vieille Dame justement serait dans un coin de la tête d'Antonio Conte. Pour le Quotidiano Sportivo, l'Inter et Conte ont atteint un point de non retour. «Il semble difficile de retrouver une unité commune après le dernier coup de sang du coach», écrit le journal.

L'Espagne attend la C1 avec impatience

Dans la péninsule ibérique, on s'impatiente de retrouver la Ligue des Champions dans quelques jours. Marca fait sa Une ce lundi sur le duel de roi entre Manchester City et le Real Madrid à l'Etihad Stadium, vendredi soir. Pour la publication madrilène, «l'Europe s'impatiente de voir ce choc tant attendu». «Guardiola et Zidane sont deux vainqueurs nés qui ont partagé 21 titres au cours des cinq dernières années». Pour le match retour de ce 8e de finale, les deux coachs n'ont qu'une idée en tête : la qualification ! Ça promet ! De son côté AS s'interroge sur le milieu de terrain qui sera titulaire pour cette rencontre. Et d'après le journal, c'est un duel entre Isco, Valverde et Asensio. Il n'y a qu'une place pour trois et Zidane devra faire les bons choix pour passer ce tour et renverser la vapeur du match aller (défaite 2-1)!