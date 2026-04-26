9 buts en L1, patron…la folle saison de Corentin Tolisso continue avec l’OL !

Ce samedi, il a suffi de l’entrée de Corentin Tolisso pour permettre à l’OL de valider son succès contre Auxerre (3-2). Entré en jeu à la 58e minute de jeu, le milieu de 31 ans n’a eu besoin que d’un quart d’heure pour marquer et délivrer une passe décisive. Plus globalement, Tolisso réalise une saison de haut vol, sans doute l’une des plus abouties de sa carrière sur le plan de la régularité. Longtemps freiné par des pépins physiques récurrents les années précédentes, le milieu de terrain bénéficie d’une condition physique stable depuis près de deux ans. S’il a été préservé ces dernières semaines par simple mesure de précaution afin d’éviter toute rechute, il a pu enchaîner les rencontres avec une régularité admirable.

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Sur le plan purement comptable, le rendement de l’ancien Munichois est impressionnant avec un bilan de 13 buts et 4 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues. Pour un milieu de terrain, cette réussite face au but est presque une anomalie et le place logiquement parmi les milieux les plus prolifiques d’Europe lors de cette cuvée. Très influent dans la construction du jeu, il affiche des chiffres élevés en termes de ballons récupérés et de passes réussies dans le dernier tiers du terrain. Au quotidien, son volume de jeu et sa capacité à répéter les efforts font de lui un élément indispensable du système tactique de Paulo Fonseca.

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Paulo Fonseca encense Corentin Tolisso

Au-delà de ses performances athlétiques, Tolisso est un leader exemplaire dans le Rhône. Son attitude sur le terrain, marquée par une combativité de tous les instants, est associé à une communication irréprochable face aux médias. Toujours lucide et mesuré dans ses analyses, il assume ses responsabilités dans les moments clés et sert de relais naturel pour ses partenaires plus jeunes comme il nous l’est rapporté en interne. Ce rôle de grand frère lui permet d’être très respecté et de bénéficier logiquement du soutien de ses coéquipiers, comme Endrick, qui militent pour le voir revenir en Equipe de France. De son côté, l’international tricolore (28 sélections, 2 buts) a expliqué qu’il ne parlerait plus des Bleus. « J’étais déçu lors de la dernière sélection et je me suis fait une promesse, c’est de ne plus en parler dans les médias, a expliqué le milieu de terrain samedi sur beIN Sports. Mon père y croit et il a le droit mais moi je travaille sur le terrain. »

Et sur le terrain, Tolisso répond de la meilleure des manières cette saison. Son entraîneur, Paulo Fonseca, ne s’y trompe pas et a été dithyrambique sur son joueur en conférence d’après-match ce samedi : « Corentin Tolisso ? C’est un joueur très important, il a manqué beaucoup de matches cette saison, c’était difficile mais c’est vrai que quand il est avec l’équipe, il peut faire les différences. Corentin Tolisso est un joueur qui mérite d’avoir cette importance, c’est l’un des meilleurs joueurs du championnat. Surpris à ce point par son côté décisif ? C’est un joueur qui peut être décisif. Il doit principalement l’être sur ce genre de match avec des équipes plus compactes. Après, il a beaucoup de qualités de finition, aussi avec la tête. » Cette saison, Corentin Tolisso est redevenu un joueur d’élite et montre qu’il peut encore aider au plus haut niveau. A 31 ans, le natif de Tarare semble au sommet de son art. Sous contrat jusqu’en 2027 avec Lyon, les dirigeants rhodaniens auraient tout intérêt à sécuriser son avenir le plus rapidement possible.