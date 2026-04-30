CdM 2026 : un forfait en vue pour la sélection espagnole

Les supporters espagnols se réveillent difficilement ce jeudi. En effet, Víctor Muñoz, l’un des éléments offensifs d’Osasuna en Liga, va être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure au soléaire de la jambe gauche d’après les informations de COPE. Un coup dur pour l’actuel 9e du championnat, qui perd donc un de ses joueurs les plus percutants dans l’entrejeu et sur les ailes.

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Même si la durée exacte de son absence n’a pas été précisée, ce type de lésion implique généralement une indisponibilité comprise entre trois semaines et un mois. Et si la blessure du joueur de 22 ans va peser dans son club, le timing est tout autant délicat pour lui à l’approche de la Coupe du Monde 2026. L’Espagnol ne sait pas s’il pourra y participer, alors qu’un ticket en direction de l’Amérique du Nord lui tend les bras.