Getafe : Abdel Abqar expulsé pour… avoir pincé le pénis d’Alexander Sorloth

Ce n’est sûrement pas une action qui va redorer le blason de Getafe. Ayant une sale réputation en Espagne pour leur faculté à jouer de manière rude sur leurs adversaires, le club madrilène a encore montré qu’ils étaient dans tous les mauvais coups. Ce samedi, les hommes de José Bordalas s’offraient un derby de la capitale face à l’Atlético. L’occasion pour Abdel Abqar de réaliser un drôle de geste.

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Titularisé dans la défense à cinq des hommes en bleu, le Marocain avait la lourde responsabilité de lutter avec Alexander Sorloth. Et face au golgoth norvégien, Abqar a craqué en début de seconde période. Dans le rond central, le défenseur de Getafe a décidé de pincer le pénis de l’attaquant après un échange entre les deux. Miguel Angel Ortiz Arias, l’arbitre de la rencontre, a été alerté par le VAR et a mis un carton rouge au Marocain. On ne sait pas vraiment ce qui lui est passé par la tête. Déjà mené à ce moment-là, Getafe s’est incliné face aux Colchoneros (1-0).