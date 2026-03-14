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Getafe : Abdel Abqar expulsé pour… avoir pincé le pénis d’Alexander Sorloth

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
abqar @Maxppp
Atlético 1-0 Getafe

Ce n’est sûrement pas une action qui va redorer le blason de Getafe. Ayant une sale réputation en Espagne pour leur faculté à jouer de manière rude sur leurs adversaires, le club madrilène a encore montré qu’ils étaient dans tous les mauvais coups. Ce samedi, les hommes de José Bordalas s’offraient un derby de la capitale face à l’Atlético. L’occasion pour Abdel Abqar de réaliser un drôle de geste.

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𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷
O motivo da expulsão do Abqar...

Sim, isso mesmo que vc viu.

𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷
Abdel Abqar expulso após revisão no VAR. Também foi aplicado cartão amarelo para o Sorloth

⏰ 54' || Atléti 1x0 Getafe
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Titularisé dans la défense à cinq des hommes en bleu, le Marocain avait la lourde responsabilité de lutter avec Alexander Sorloth. Et face au golgoth norvégien, Abqar a craqué en début de seconde période. Dans le rond central, le défenseur de Getafe a décidé de pincer le pénis de l’attaquant après un échange entre les deux. Miguel Angel Ortiz Arias, l’arbitre de la rencontre, a été alerté par le VAR et a mis un carton rouge au Marocain. On ne sait pas vraiment ce qui lui est passé par la tête. Déjà mené à ce moment-là, Getafe s’est incliné face aux Colchoneros (1-0).

Pub. le - MAJ le
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