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Premier League

Le transfert d’Ederson à Manchester United tombe à l’eau

Par Jordan Pardon
1 min.
Éderson @Maxppp

Attendu comme la future grosse recrue de Manchester United au milieu de terrain, Ederson ne viendra finalement pas. L’arrivée de l’international brésilien (5 sélections) était pourtant annoncée depuis plusieurs semaines comme étant quasi actée. Au moins de juin, The Athletic révélait un accord entre l’Atalanta Bergame et Manchester United pour environ 40,5 millions d’euros, plus 3,5 de bonus.

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Ce vendredi soir, Fabrizio Romano révèle que le transfert n’est finalement plus d’actualité. Manchester United a informé le club italien de ses intentions de ne pas aller plus loin dans ce dossier. Pour rappel, le club devrait prochainement annoncer la signature d’Andrey Santos en provenance de Chelsea pour environ 60 millions d’euros. Ederson devrait, lui, rester en Italie. Un changement de plan inattendu.

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