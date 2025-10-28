Mercato : l’OL envisage de recruter pour remplacer Malick Fofana

Le couperet est tombé hier après-midi. L’Olympique Lyonnais a annoncé la grave blessure de Malick Fofana par le biais d’un communiqué de presse. «Les examens réalisés dans la nuit à l’hôpital, puis confirmés aujourd’hui, ont révélé une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. L’Olympique Lyonnais mettra en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer à Malick Fofana le meilleur suivi médical et l’accompagner dans sa rééducation, afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible.» Une terrible nouvelle pour les Gones. Certains joueurs nous ont d’ailleurs avoué être «dégoûtés» pour le Belge qui va «beaucoup manquer à l’équipe».

C’est aussi le sentiment de Paulo Fonseca. De passage face à la presse avant de défier demain soir le Paris FC, le technicien portugais a réagi à la blessure de son ailier. «Le foot est comme ça. Les blessures sont normales dans le foot. C’était dur pour Malick, c’était dur pour nous car il est un joueur très important. Mais nous devons maintenant souhaiter à Malick un bon rétablissement et trouver des solutions pour l’équipe. Nous avons différentes solutions. Nous avons la possibilité de miser sur Afonso (Moreira). Nous avons Pavel (Sulc) et nous avons aussi la possibilité de positionner Abner plus haut. Il y a aussi Rachid (Ghezzal) ou Adam (Karabec) que nous pouvons placer sur ce côté. Nous devons choisir et trouver des solutions. C’est dur car Malick était vraiment un joueur important pour nous. Mais c’est le foot.»

Fonseca évoque les solutions pour remplacer Fofana

Paulo Fonseca a aussi précisé que des jeunes éléments, comme Enzo Molebe, pourraient aussi avoir leur mot à dire. Ce qui est sûr, c’est qu’Afonso Moreira débutera demain à Paris. «Je peux affirmer ici qu’Afonso jouera le prochain match. C’est une solution car il a aussi été décisif les deux derniers matches. Je pense qu’il est un jeune joueur qui a besoin de progresser. Il est très intéressant parce que c’est un joueur avec une énergie très contagieuse. Il prend aussi la profondeur tout en étant bon en un contre un. Il a besoin de s’améliorer dans la dernière décision, mais c’est normal pour un jeune joueur. Il a beaucoup progressé. C’est un joueur pour le futur et qui sera décisif pour notre équipe.»

Malgré tout, l’ancien entraîneur de l’AC Milan et du LOSC n’a pas écarté l’option de recruter un renfort à ce poste. «Peut-être au prochain mercato, Malick et Ernest (Nuamah) seront nos recrues (sourire). Ce sont des joueurs très importants pour nous. Mais oui, nous sommes en train de parler de cette possibilité. Nous sommes loin de l’ouverture du mercato mais nous sommes aujourd’hui en train de parler de solutions.» Matthieu Louis-Jean et ses équipes doivent déjà être à l’affût pour renforcer un secteur offensif qui s’est affaibli ces derniers mois, eux qui nous ont réservé quelques belles surprises lors du dernier marché des transferts. Nul doute qu’ils ont déjà quelques idées en tête.