Au bord du précipice, les Girondins de Bordeaux se préparent à un exode massif !

Cette fois, Bordeaux semble plus que jamais au bord du précipice. Depuis trois semaines, les Girondins de Bordeaux et la FFF sont engagés dans un véritable dialogue de sourds autour d’une éventuelle réintégration du club en National 1. Exclu des championnats nationaux par la DNCG le 30 juin, une sanction confirmée en appel le 15 juillet, Bordeaux avait pourtant réuni les 10,6 M€ nécessaires pour présenter de nouvelles garanties financières. Trop tard selon la FFF. Les candidats à la reprise, emmenés par Sparta Capital et Park Bench, espéraient ainsi obtenir un nouvel examen de leur dossier, notamment via le CNOSF puis éventuellement le Comité exécutif de la FFF. Mais cette dernière porte semble désormais s’être refermée.

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Ces dernières heures, plusieurs scénarios ont pourtant circulé pour tenter de sauver le club. Parmi eux, l’idée d’une intégration en National 2 (anciennement N3). Une solution qui aurait permis de conserver Bordeaux dans les championnats nationaux. Mais la FFF a finalement balayé cette possibilité, estimant que son Comité exécutif ne pouvait pas se saisir du dossier pour revenir sur la décision de la DNCG. Après ces dernières semaines de bras de fer, les repreneurs ne disposent donc plus que de deux options : tenter malgré tout de repartir en Régional, ou se résoudre à la liquidation judiciaire de la société Girondins de Bordeaux.

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Vague de départs attendue

Et pendant que les dirigeants, repreneurs, avocats et instances se livrent bataille, le sportif, lui, commence à partir en fumée. Ce flou qui dure depuis plusieurs semaines a fini par lasser les joueurs, qui ne savent toujours pas dans quelle division ils évolueront, ni même si le club sera encore en mesure de poursuivre son activité. Selon Sud-Ouest, Chérif Diallo a ainsi résilié son contrat, devenant le cinquième départ de l’effectif après Villette, Bangoura, Djadja et Ba. L’agent du gardien Jan Hoekstra a également demandé une résiliation.

Selon la presse locale, six joueurs vont prochainement quitter les Girondins, lassés par cette situation. Jan Hoekstra, Chérif Diallo, Driss Trichard, Steve Shamal, Pierre Lavenant et Léo Jousselin. Une conséquence directe de l’incertitude qui règne autour du club et de l’absence de perspective claire pour les prochaines semaines. Alors que Bordeaux doit encore trouver une hypothétique porte de sortie avant une éventuelle liquidation, les joueurs, eux, prennent les devants pour ne pas rester prisonniers d’un feuilleton qui s’éternise et qui ne semble pouvoir accoucher que d’une fin tragique.