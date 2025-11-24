Real Madrid : Kylian Mbappé retombe dans ses travers

La situation est tendue à Madrid. Entre mauvais résultats, jeu proposé assez médiocre et relation complexe entre Xabi Alonso et certains de ses cadres, le Real Madrid est en crise. Un contexte difficile, et ce alors que le club de la capitale pointe à la première place de la Liga… Si l’entraîneur basque est vivement critiqué, il n’est logiquement pas le seul homme pointé du doigt et tenu pour responsable des soucis merengues.

Rodrygo, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen ou même, à un degré moindre, Vinicius Jr et Fede Valverde, sont ainsi vivement critiqués dans la presse locale. Et Kylian Mbappé alors ? Muet lors de ses trois dernières sorties sous la tunique madrilène - et avec cette nouvelle polémique en Equipe de France au milieu - le Tricolore n’est pas encore réellement pris pour cible ni critiqué par nos voisins, conscients qu’il a porté les Madrilènes sur le début de saison. En revanche, il y a un peu d’inquiétude qui commence à s’installer, notamment parce qu’on revoit, par moments, le Mbappé des moments compliqués de la saison dernière.

Un apport moins intéressant

Effectivement, on revoit un KM9 capable de se créer des situations certes, mais un peu moins inspiré face au but, moins létal dans les derniers mètres. Dans le jeu, il est aussi moins bon, semblant parfois s’entêter à demander le ballon dans les pieds loin de la surface plutôt que de faire des appels. Marca, qui lui a attribué un 5/10 pour son match face à Elche, souligne aussi qu’il est parfois désespéré et frustré sur le terrain. On le voit à travers des gestes, ou même son craquage avec l’arbitre en fin de rencontre qui lui a valu un carton jaune.

Il faut dire qu’il est aussi handicapé par une animation offensive qui tourne mal, et les ballons arrivent difficilement devant, ce qui explique pourquoi il s’entête parfois à trop décrocher. S’il reste encore premier au classement du Pichichi avec 13 buts en Liga - 5 de plus que Lewandowski - de nouvelles prestations comme celles contre le Rayo Vallecano ou Elche pourraient (re)commencer à faire grincer des dents dans les travées du Santiago Bernabéu…