Serviette volée, boycott, bagarre générale… Pape Gueye prend la parole après la finale de CAN chaotique

Cette finale de CAN 2025 s’inscrira dans les archives du football africain, mais hélas pour des raisons peu enthousiasmantes. Comme des centaines de millions de téléspectateurs, Thierry Henry avait exprimé sa surprise sur la tournure des événements, déplorant que la plupart des joueurs sénégalais aient quitté la pelouse pour protester après le but refusé à Ismaïla Sarr (90+3e).

La suite après cette publicité

Brahim Diaz a ensuite raté un penalty (90+24e), pendant que des affrontements avaient lieu au bord de la pelouse entre stadiers et supporters sénégalais. Au final, ce sont les Lions de la Téranga qui sont ressortis vainqueurs de cette finale chaotique, portés par un but de l’ancien Marseillais Pape Gueye durant la prolongation (94e). Quatre jours après le sacre de son pays, le milieu de 26 ans est sorti du silence au micro de la Cope, comme Yehvann Diouf hier soir. Il a forcément été invité à commenter les événements de cette finale rocambolesque.

La suite après cette publicité

Il dément la rumeur de magie noire

«On a trouvé que ce qui se passait était injuste et on est donc rentré au vestiaire. Sadio (Mané) nous a dit : “allez, on continue de jouer”, puis tous les autres sont intervenus et on a donc pu continuer le match, explique le joueur de Villarreal. Si on voulait sortir ou pas du vestiaire ? J’étais sur le terrain avec Mané et je ne sais pas ce qu’ils se sont dits dans le vestiaire. Après notre but, l’arbitre n’est pas allé voir le VAR, mais quand Brahim a raté le penalty, on s’est dit que c’était le moment», ajoute celui qui retrouvera d’ailleurs le Madrilène ce week-end sur les pelouses de Liga.

Relancé sur une possible pratique du vaudou ou de la magie noire, qui aurait pu être liée à la volonté de plusieurs joueurs et ramasseurs de balles marocains de priver Mendy de sa serviette, Gueye a tout rejeté en bloc : «les images quand ils essayent de prendre la serviette ? Je les ai vues après. Mendy ne m’en a pas parlé, mais je ne sais pas, dans ce match, il se passe trop de choses entre les serviettes, l’arbitre, les tribunes (par rapport aux bagarres ndlr)… De la magie noire ? Non, ça, ce n’est pas vrai», a-t-il assuré.