OM : les premiers enseignements sur Marcelino

Ce samedi midi, l’Olympique de Marseille jouait son second match de préparation face au dernier 15e du championnat belge, le KAS Eupen. Cette rencontre se déroulait sous les yeux de Pablo Longoria, de Javier Ribalta et de David Friio notamment. Le trio de dirigeants de l’OM était bien installé sur un banc, à Marienfeld, en Allemagne, où l’OM séjourne pour son stage estival.

Les choses commençaient bien, mais le seul et unique but a été inscrit par les Belges. Après sa première victoire contre Nîmes (2-0), Marcelino a donc connu sa première défaite. On peut aussi tirer les premiers enseignements et dessiner, à peu près, l’animation que compte mettre en place l’Espagnol.

Les ailiers se partagent les rôles

Bien entendu, par expérience récente, on évitera d’émettre un quelconque jugement. La préparation est longue et lourde pour les joueurs et la vérité de juillet n’est pas souvent celle d’août et encore moins de septembre. Igor Tudor avait raté sa préparation et atomisé quelques équipes de Ligue 1 début août l’année passée.

Ce qu’on peut remarquer, évidemment, c’est que Marcelino semble rester fidèle à son 4-4-2. Les latéraux montent souvent et les ailiers se partagent un rôle : un entre dans l’axe quand l’autre déborde et mange la ligne afin de centrer pour les deux attaquants qui doivent être dans la surface.

Un pressing intense

Le jeu repart bien évidemment de l’arrière et soit on se déplace latéralement, soit on casse une ligne à la passe. Les transversales pour renverser le jeu sur le côté de l’ailier qui longe la ligne de touche apparaissent de temps à autre. Ce qui est vraiment frappant, c’est la multitude d’options que veut mettre en place l’ancien du Valencia CF.

Un coup, on joue latéralement, un coup, on envoie dans la profondeur et dans le dos de la défense. Nul doute que Pierre Emerick Aubameyang, qui a joué ses premières 45 minutes, devrait se régaler dans cette configuration cette année. Une autre chose qui semble assez intéressante à souligner : le pressing.

Marcelino attend encore des renforts

Le bloc équipe est relativement haut tout au long de la rencontre et les attaquants, notamment Vitinha en première période, mettent la pression sur le gardien et les centraux. Cela permet des récupérations extrêmement hautes et limite les contacts rugueux au milieu de terrain. Tout n’est pas encore parfait, mais il a de l’espoir.

On voit bien que cette équipe n’est pas terminée et que le mercato va encore battre son plein. Iliman Ndiaye (Sheffield) est encore espéré, comme un autre attaquant. Renan Lodi n’était pas sur la feuille de match ce samedi, et l’OM attend encore un arrière droit (Mæhle, Atalanta ?), un attaquant et des joueurs de côté. Mais des premiers regards, on comprend bien que ça ne ressemblera ni à Jorge Sampaoli, ni à Igor Tudor.