Italie : un dirigeant italien est sous le choc après le départ de Maldini

Le feuilleton autour du futur sélectionneur de l’Italie prend une nouvelle tournure. Alors que la candidature d’Andrea Pirlo a été mise de côté par la polémique liée à ses liens avec le bookmaker russe Fonbet, les conséquences se multiplient au sein de la nouvelle direction de la FIGC. Les démissions annoncées de Paolo Maldini et Leonardo remettent totalement en cause le projet de reconstruction lancé par Giovanni Malagò, obligeant désormais la Fédération à repartir de zéro dans sa recherche d’un nouveau sélectionneur.

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Président de la Ligue nationale amateur, ancien président de la FIGC et ex dirigeant à l’UEFA, Giancarlo Abete a confirmé l’ampleur de la crise au sortir d’une réunion avec les dirigeants fédéraux. « Nous n’étions pas au courant de l’affaire Pirlo-Russie. Nous ne sommes pas habitués à certaines situations, et Malagò ne nous a même pas cité de noms. La réunion d’aujourd’hui a commencé par des négociations avec Guardiola, puis la recommandation de Pirlo. Ensuite, les problèmes que tout le monde connaît ont surgi, des activités dont la Fédération n’avait pas connaissance lorsqu’elle a pris cette décision. Puis est venu le rejet des candidatures de Maldini et Leonardo ; parlons plutôt de démissions, mais je ne pense pas qu’elles soient encore officialisées. Nous avons appris la nouvelle en quittant le bureau du président. Il y a encore 45 minutes, nous réfléchissions aux alternatives proposées par le directeur technique et le conseiller. Maintenant, nous devons repartir de zéro avec un projet sérieux. »