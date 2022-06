Romain Hamouma rejoint l'AC Ajaccio

Après dix saisons avec l’AS Saint-Etienne, Romain Hamouma (35 ans) s’est engagé en Corse, du côté de l'AC Ajaccio, pour une seule saison afin de retrouver la Ligue 1. « Talentueux, expérimenté, le stéphanois vient renforcer les rangs offensifs de l’équipe. Romain Hamouma s’engage pour une saison et portera le numéro 17. Bienvenue au club Romain !», précise le club Rouge et Blanc dans son communiqué.

«Je suis très content de signer à l’ACA, j’ai vécu une saison difficile l’année dernière et c’était important pour moi de retrouver un nouveau défi. J’avais à cœur de terminer la page correctement avec Saint-Etienne et je vais désormais me consacrer à un nouveau projet. Je laisse l’ASSE se reconstruire. C’est une satisfaction de m’engager avec Ajaccio, j’ai eu de très bons contacts avec le coach», a expliqué l'ex-Stéphanois sur le site du club.