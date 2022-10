Liga : Séville continue sa crise face au Rayo Vallecano

En quête de solutions, le FC Séville accueillait le Rayo Vallecano samedi après-midi, au stade Ramón Sánchez Pizjuán, lors de la 12ème journée de Liga. Les Andalous ont bien souffert (0-1), notamment en première période où ils n'ont même pas tenté un seul tir, pendant que les joueurs d'Andoni Iraola se montraient plus entreprenants et surtout dangereux avec dix frappes avant de retourner aux vestiaires. Malgré plusieurs changements opérés par Jorge Sampaoli avant l'heure de jeu, ce sont les hommes de la banlieue de Madrid qui ont ouvert le score en toute logique, dans le sillage d'Alvaro Garcia sur un service d'Unai Lopez (61e). Les locaux n'ont jamais su trouver la brèche dans le second acte, laissant encore une opportunité de panser leurs plaies. Le calvaire continue à Séville.

Au classement, les Rojiblancos sont désormais à la 16ème place, à égalité de points de Cadix qui est la première équipe de la zone rouge. Les Franjirrojos s'envolent à la 8ème position, à seulement deux unités du Top 5 espagnol. Le weekend prochain, les Sévillans affronteront leur rival du Betis au stade Benito Villamarín, tandis que le Rayo jouera un gros match à domicile contre le Real Madrid, pour la 13ème journée du championnat.