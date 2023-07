Ça se tend entre Liverpool et Mohamed Salah !

La suite après cette publicité

Liverpool veut repartir de l’avant. L’an dernier, les pensionnaires d’Anfield ont déçu, eux qui ont terminé la saison à la 5e place de Premier League. Sans la Ligue des Champions à jouer, Liverpool, qui jouera la Ligue Europa, tentera de montrer un bien meilleur visage en championnat. Ce, malgré plusieurs départs dont celui de Roberto Firmino. Le Brésilien s’en est allé libre, un an après Sadio Mané, qui a rejoint le Bayern Munich.

Deux membres du fameux trio magique formé avec Mohamed Salah. L’Égyptien est le dernier à être encore au sein du club de la Mersey. D’ailleurs, son cas agite sérieusement l’écurie anglaise. Mais pour le moment, cela n’a rien à voir avec son avenir, bien que le joueur ait été associé au Paris Saint-Germain il y a quelques semaines de cela. En effet, la tension monte entre Liverpool et le Pharaon ces derniers jours.

À lire

Mercato : ça bouge pour Malcom !

Mohamed Salah à la CAN et aux JO ?

L’hiver prochain, Salah souhaite participer à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d’Ivoire. Un tournoi entre pays africains qui débutera le 13 janvier et qui prendra fin le 11 février 2024. De quoi laisser les Reds orphelins de leur star égyptienne pour plusieurs rencontres de Premier League si jamais son pays va au bout. Une absence de taille pour Liverpool.

La suite après cette publicité

Et le club de Jürgen Klopp a appris une autre mauvaise nouvelle puisque Salah pourrait participer aux Jeux Olympiques de Paris qui débuteront du 26 juillet au 11 août 2024. Rogério Micale, à la tête de la prochaine équipe de l’Égypte pour les JO, ne cache pas son désir de sélectionner l’ailier droit des Reds : «nous avons encore un an pour réfléchir à la question et évaluer la situation, mais nous accueillons bien sûr Salah… Salah est aussi important que Neymar au Brésil», a-t-il déclaré à la télévision égyptienne.

Mauvaise nouvelle pour Liverpool

Pour Liverpool, perdre leur meilleur joueur pour deux compétitions lors de la même saison serait un supplice, mais le risque est bel et bien réel. Cela pourrait avoir un impact sur l’avenir de Mohamed Salah (sous contrat jusqu’en 2025) mais surtout sur le mercato, puisque les Reds pourraient chercher des renforts offensifs supplémentaires. Hier, nous vous avons d’ailleurs révélé que le profil de Malcom (Zenit) plaît. Avec déjà un chantier colossal à gérer cet été, Liverpool risque de devoir régler le problème Salah d’une façon ou d’une autre.