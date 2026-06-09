Mercato : l’Eintracht Francfort prie pour Elye Wahi

C’était chaud, mais Elye Wahi a réussi son pari. En situation d’échec à l’Eintracht Francfort (1 but en 25 matches), le jeune attaquant âgé de 23 ans a tenté de retrouver le sourire en revenant en Ligue 1. Prêté à l’OGC Nice, l’international ivoirien (2 sélections) avait à cœur de se relancer après des mois difficiles passés à Marseille et en Allemagne. Et c’est ce qu’il a fait avec 9 buts (2 passes décisives) inscrits en 19 matches avec le Gym. Le natif de Courcouronnes n’a pas réussi à offrir la Coupe de France aux Aiglons (battus 3-1 en finale par le RC Lens), mais il a assuré l’essentiel : le maintien en Ligue 1. Nice l’aurait bien conservé, mais l’Eintracht ne voulait pas entendre parler d’un nouveau prêt. Wahi a donc fait ses adieux aux amoureux du Gym.

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« À Nice, je suis arrivé avec une immense envie de bien faire. Aujourd’hui, je repars avec la satisfaction du devoir accompli. Ces cinq mois ont été intenses, parfois difficiles, mais l’essentiel est là : les Aiglons restent en Ligue 1. À titre personnel, je n’oublierai jamais l’amour que vous m’avez donné. Vos encouragements, votre force et votre soutien ont été un carburant permanent. Fier d’avoir été l’un des vôtres et d’avoir évolué aux côtés d’un monument qui méritait cette belle issue : Dante. J’emmène avec moi un morceau du Gym : il gardera pour toujours une place particulière dans mon cœur. À tout l’OGC Nice, à mes coéquipiers, au coach, au staff et à tout le peuple niçois : Merci ! Issa Nissa », avait posté le joueur sur son compte Instagram la semaine passée.

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Vendre Wahi… pour garder Kalimuendo

Et maintenant ? Sous contrat jusqu’en 2030 avec l’Eintracht, Wahi a-t-il convaincu les dirigeants allemands de lui faire confiance la saison prochaine ? Huitième du dernier exercice de Bundesliga, l’ancienne équipe de Randal Kolo Muani a un nouveau coach, Adi Hütter. De quoi rebattre les cartes en faveur de Wahi ? Pas si sûr. Le Frankfurter Rundschau assure que l’Eintracht va désormais suivre avec attention les prestations de son attaquant à la Coupe du Monde 2026. Le média assure même que le DG du club, Markus Krösche, sera présent à Toronto le 20 juin prochain pour le choc entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire. Vous l’aurez compris : Francfort mise sur le prêt réussi à Nice et sur un bon Mondial de Wahi pour essayer de récupérer les 26 M€ investis sur Wahi en janvier 2025.

« Ce prêt a été très positif d’un point de vue sportif. Wahi a régulièrement démontré ses qualités au sein d’un championnat ambitieux, marquant des buts importants pour Nice – notamment en coupe – et s’imposant ainsi comme un candidat sérieux pour la sélection ivoirienne à la Coupe du Monde. Notre priorité était qu’il bénéficie d’un temps de jeu régulier, prenne des responsabilités et retrouve son rythme. Ces objectifs ont été précisément atteints pendant le prêt », a confié sur le site de l’Eintracht le directeur sportif Timmo Hardung. Francfort croise désormais les doigts, car le possible transfert de Wahi permettrait aux Allemands de boucler un dossier jugé pour l’instant trop coûteux, à savoir le transfert définitif d’Arnaud Kalimuendo. Un joueur qui a séduit durant son prêt en Allemagne (6 buts en 19 matches), mais pour lequel Nottingham Forest a fixé une option d’achat de 27 M€.