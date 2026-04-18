Ligue 1 : Lille se casse les dents sur Nice

Suite de la 30e journée de Ligue 1 ce samedi soir avec la rencontre entre le LOSC et Nice. Une affiche aux enjeux radicalement opposés puisque le LOSC pouvait, en cas de victoire, conforter sa troisième place et prendre 4 points d’avance sur l’OM qui a chuté face à Lorient. De son côté, Nice n’avait pas le droit à l’erreur et devait prendre des points dans son opération maintien puisque la formation de Claude Puel pointait à une inquiétante 15e place au coup d’envoi de cette rencontre. La pression était donc bien présente au stade Pierre-Mauroy.

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Et cette fois, le LOSC a semblé moins dans son assiette et a donc loupé l’occasion de profiter du faux pas marseillais. Dans les premières minutes de cette rencontre, ce sont même les Niçois qui se montraient les plus entreprenants, les plus dangereux. Elye Wahi pensait même trouver la faille après un sublime travail de Mohamed-Ali Cho. Mais le néo-international ivoirien, qui avait pourtant trompé Ozer, voyait son but annulé pour une position de hors-jeu. Un premier avertissement pour les Lillois dans ce match (13e).

Lille a poussé, en vain

Cette petite frayeur réveillait la formation de Bruno Genesio qui se procurait quelques occasions mais à chaque fois Yehvann Diouf restait vigilant sur sa ligne. Les deux équipes rentraient aux vestiaires dos à dos avec une équipe de Lille qui réussissait, par moments, à étouffer Nice dans son camp. Mais pas assez pour vraiment faire craquer le bloc niçois solide. Et cela a été le même son de cloche en seconde période malgré l’entrée d’Olivier Giroud qui a fait du bien dans les duels aériens.

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Sur plusieurs coups de pied arrêtés, le LOSC s’est montré dangereux mais n’a pas su concrétiser. Et quand le public exultait après le penalty sifflé sur Perraud (69e), le VAR venait climatiser tout ça en annulant le penalty. En fin de rencontre, malgré les entrées d’Ethan Mbappé ou encore Osame Sahraoui, le LOSC manquait encore des opportunités de trouver la faille. Le score ne bougera plus. Lille et Nice se quittent sur un 0-0 qui arrange surtout les Niçois qui restent à 5 points d’Auxerre. Les Lillois pourront avoir des regrets puisqu’ils pourraient voir leur avance sur ses concurrents réduite à la fin du week-end.