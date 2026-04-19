OL : la grosse fierté de Moussa Niakhaté après le succès à Paris

De passage en zone mixte après la belle victoire de l’OL au Parc des Princes (2-1), Moussa Niakhaté était fier de ses coéquipiers, à l’heure où les Gones se sont totalement relancés dans la course à la Ligue des Champions. Troisième au sortir de cette 30e journée de L1, l’OL a désormais son destin en main et le défenseur lyonnais compte bien rester à cette place…

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«C’est le coup parfait, on a été rigoureux et on a tout donné, on a été récompensé donc il y a beaucoup de fierté, on était très content. C’est une belle victoire, remanié ou pas, c’est le PSG, la meilleure équipe d’Europe. On ne peut pas réfléchir en fonction du calendrier, on doit se concentrer sur nous, c’est tout. On a deux victoires consécutives, c’est une victoire importante, on va se donner à fond et on est déjà focus sur le match de samedi (contre Auxerre, ndlr). Il y a un suspens incroyable pour la 3e et la 4e place, c’est notre objectif».