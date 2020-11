La machine à cash Leipzig va tourner à plein

Le RB Leipzig, en quelques années, s'est imposé comme une équipe importante en Allemagne. L'année passée, l'écurie allemande s'est hissée jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions, perdant contre le Paris Saint-Germain. Les Lipsiens ont même pris leur revanche lors de la dernière journée de C1 en battant la formation de Thomas Tuchel sur le score de deux buts à un. Mais tous ces résultats ont un impact plus que positif. Dans son édition du jour, Bild explique que Markus Krösche, le directeur sportif du club, se frotte les mains !

En effet, de nombreux éléments de la formation ont pris une valeur exceptionnelle. Trois défenseurs ont de quoi faire rapporter gros. Ibrahim Konaté (21 ans, 2023), qui dispose d'une clause libératoire de 50 millions, intéresse de nombreux clubs dont Arsenal. L'ancien Montpelliérain Nordi Mukiele (23 ans, 2023) est estimé à 30 M€ et son avenir semble s'inscrire aussi dans le top 5 européen puisqu'il est suivi en France, en Angleterre et en Italie où l'AC Milan lui fait les yeux doux. Enfin, le nouvel international français Dayot Upamecano (22 ans, fin de contrat 2023) a une clause libératoire à 45 millions d'euros avec Manchester United et le Real Madrid sur les rangs.

Nagelsmann pourrait aussi rapporter de l'argent

Marcel Sabitzer (26 ans, 2022 et estimé à 30M€) est pisté en Angleterre où Tottenham aimerait beaucoup le recruter. En Espagne, on aime beaucoup Konrad Laimer (23 ans, 2023), qui aurait reçu une offre de l'Atlético de Madrid tandis que Dani Olmo était pisté par le Real Madrid. Le premier vaudrait 30 millions d'euros quand la Casa Blanca pouvait payer jusqu'à 40 pour l'international espagnol de 22 ans (2024). Christopher Nkunku (22 ans, 2024 et estimé à 40 millions d'euros) était aussi pisté, par l'Olympique Lyonnais, mais le club le plus intéressé selon le média allemand est Arsenal. Acheté au Redbull Salzbourg, Amadou Haidara est une pépite. L'international malien de 22 ans (sous contrat jusqu'en 2023) est apprécié par des clubs anglais et aurait pu rejoindre le Hertha Berlin cet été. Enfin, Angeliño (23 ans, 2021), qui est prêté par Manchester City et évalué à 30 M€, reste le rêve du Barça.

Un nom peut-être un peu moins connu pourrait aussi rapporter très gros au RBL. Cet été, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich s'étaient renseignés au sujet de Lukas Klostermann (24 ans, 2024). Il pourrait rapporter la coquette somme de 40 M€. Enfin, the last but not the least, l'entraîneur Julian Nagelsmann (33 ans). Il pourrait quitter le club contre une indemnité de 10 millions d'euros, même s'il ne dispose pas de clause libératoire (contrat jusqu'en 2023), et Manchester City songerait en faire le successeur de Pep Guardiola. L'avenir est au RB Leipzig !