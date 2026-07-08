Chelsea annonce l’arrivée d’un joueur recruté pour 52 M€ en 2025

Le 19 mars 2025, Chelsea annonçait les arrivées des deux pépites du Sporting Portugal, Dario Essugo (21 ans) et Geovany Quenda (19 ans) en échange de 74 M€ (22 M€ pour Essugo, 52 M€ pour Quenda). Cependant, les Blues avaient laissé les deux joueurs dans leur club respectif.

La suite après cette publicité

Chelsea is delighted to confirm that Geovany Quenda has joined the club from Sporting Lisbon, signing a contract until 2034. ✍️ pic.twitter.com/NjcJ89Bv9F — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 8, 2026

Mais cet été, il est temps pour Quenda de débarquer à Londres. « Chelsea a le plaisir d’annoncer que Geovany Quenda a rejoint le club en provenance du Sporting Lisbonne, signant un contrat valable jusqu’en 2034 ».