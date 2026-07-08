Premier League
Chelsea annonce l’arrivée d’un joueur recruté pour 52 M€ en 2025
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@Maxppp
Le 19 mars 2025, Chelsea annonçait les arrivées des deux pépites du Sporting Portugal, Dario Essugo (21 ans) et Geovany Quenda (19 ans) en échange de 74 M€ (22 M€ pour Essugo, 52 M€ pour Quenda). Cependant, les Blues avaient laissé les deux joueurs dans leur club respectif.
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Chelsea is delighted to confirm that Geovany Quenda has joined the club from Sporting Lisbon, signing a contract until 2034. ✍️ pic.twitter.com/NjcJ89Bv9F— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 8, 2026
Mais cet été, il est temps pour Quenda de débarquer à Londres. « Chelsea a le plaisir d’annoncer que Geovany Quenda a rejoint le club en provenance du Sporting Lisbonne, signant un contrat valable jusqu’en 2034 ».
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