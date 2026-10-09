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PSG : Ferran Torres élu joueur du mois de septembre en Ligue 1

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ferran Torres (PSG) @Maxppp

A peine arrivé, Ferran Torres marque déjà les esprits. Recruté en provenance du FC Barcelone cet été contre un peu plus de 40 millions d’euros, l’unique buteur lors de la dernière finale de Coupe du Monde a réalisé des débuts tonitruants avec le club de la capitale avec 7 buts inscrits en 6 rencontres toutes compétitions confondues.

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Lors du mois de septembre, sa moisson a également été de grande qualité avec deux buts inscrits en trois matches de Ligue 1, dont une réalisation lors du Classique. Forcément nommé pour le titre de meilleur joueur du mois en championnat, l’attaquant espagnol de 26 ans a remporté la distinction ce vendredi comme l’a annoncé l’UNFP. Une juste récompense vu son début de saison.

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