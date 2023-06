La déclaration lunaire de Habib Beye sur le départ de Karim Benzema

Le départ de Karim Benzema du Real Madrid vers l’Arabie saoudite fait débat. Alors qu’un contrat de 400 millions d’euros sur 2 ans lui a été proposé, l’énumération de ses chiffres a sûrement pesé énormément dans le choix du natif de Lyon. Une décision que comprend Habib Beye, l’entraîneur du Red Star et consultant sur Canal+, qui s’est fendu d’une déclaration assez maladroite hier au sujet du choix du Nueve sur le plateau du Canal Football Club.

«Quand vous en avez gagné 40 et que vous pouvez en gagner 200, ce n’est pas la même chose. À 35 ans, vous devez penser aussi au fait que pour un footballeur la reconversion est difficile, comme l’après-football. Il faut se rendre compte que vous avez une famille et quand vous avez ce chèque-là, il est difficile, même si vous êtes au plus haut niveau, de refuser. Aujourd’hui, je ne suis pas Karim Benzema, chapeau d’avoir fait cette carrière, et d’aller sur un challenge avec des conditions impossibles à refuser.» Un avis qui a fait jaser sur les réseaux sociaux non pas pour son fond mais pour sa forme. On vous laisse vous faire votre propre avis.

