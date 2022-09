PSG : le joli message de Lionel Messi à Leandro Paredes et Ander Herrera

Lancé dans une grande opération dégraissage, le Paris Saint-Germain a cédé plusieurs joueurs lors de ce mercato estival. Parmi eux ? Leandro Paredes et Ander Herrera. Les deux milieux de terrain, argentin et espagnol, ont, en effet, quitté le club de la capitale en prêt avec option d'achat. Si le premier cité a posé ses valises à Turin, le second est lui désormais du côté de Bilbao.

La suite après cette publicité

Dans un long message publié sur son Instagram, Lionel Messi a d'ailleurs souhaité le meilleur à ses deux anciens coéquipiers : «beaucoup de succès dans ton nouveau défi, Leandro Paredes. C'était merveilleux de partager tant de choses à Paris et je me souviendrai toujours de tous les beaux moments que nous avons vécus ensemble! Et bonne chance à toi aussi, Ander Herrera. J'ai adoré te rencontrer, je te remercie de la façon dont tu m'as accueilli dès le premier jour et je te souhaite le meilleur pour ton retour en Liga», a ainsi lâché la Pulga. Les intéressés apprécieront.