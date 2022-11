Le débrief de France - Australie en direct Twitch sur Foot Mercato

Quoi de mieux que le premier match des Bleus en Coupe du Monde pour se lancer sur Twitch ? Chez Foot Mercato, nous avons mis les petits plats dans les grands pour débriefer avec 5 de nos journalistes la rencontre entre la France et l'Australie sur notre chaîne officielle Twitch.

Analyse de la rencontre, notes du match, tops et flops, déclarations à chaud, rien n'échappera à l'oeil avisé de nos chroniqueurs qui inaugureront pour l'occasion notre tout nouveau studio. Aidez-nous à faire monter la chaîne et participez avec nous via le chat à ce débrief d'après match. On vous attend !

